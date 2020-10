innenriks

Oslo kommune skjerpar koronarestriksjonane etter at smittetala har stige på nytt, og innfører såkalla sosiale bobler. Det inneber at innbyggjarane i byen ikkje bør ha kontakt med meir enn ti personar i veka utover eigen husstand. Johansen presiserer at jobbkollegaer ikkje skal telje med blant dei ti.

– Regelen gjeld sosiale kontaktar og sosiale samankomstar. Ein skal ikkje telje med kollegaene sine, seier Johansen til NTB.

