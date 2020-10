Hammerfest framleis raudast i Korona-Noreg

innenriks

28 smittetilfelle betyr at Hammerfest no har eit smittetal på 244,6 per 100.000 innbyggjarar, noko som gir kommunen det høgaste smittetalet i landet.

Berre Oppdal og Gol er i nærleiken, med smittetal på høvesvis 200 og 217.

– Det lokale smitteutbrotet vi no ser i Hammerfest, påverkar oss alle, både innbyggjarar og næringsliv. Dette er ein alvorleg og framleis uoversiktleg situasjon, seier ordførar Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest til Altaposten.

Kommunen tek førebels ingen særskilde lokale grep, men følgjer den nasjonale strategien for smittevern. Alle helseinstitusjonar i kommunen er førebels stengde i 14 dagar.

(©NPK)