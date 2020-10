Hadia Tajik slår tilbake mot kritikk av bokomslag

innenriks

I Stavanger Aftenblad måndag slår Tajik hardt tilbake mot kritikken.

«Påstanden om at forsidebildet mitt gjør det vanskeligere for andre unge kvinner å drive med politikk er, mildt sagt, vrøvl fra ende til annen», skriv ho.

Bakteppet er eit mykje omtalt debattinnlegg i same avis frå Karoline Holmboe Høibo, fakultetsdirektør ved UiS. Ho spør om Tajiks omslagsfotografi er meint å leie tankane til «50 Shades of Grey» og hevdar at biletbruken øydelegg både for Tajiks politiske bodskap og for moglegheita til andre unge kvinner til å drive med politikk i framtida.

«Jeg hadde skjønt om anklagen kom fra en litt konservativ pakistansk mann», skriv Tajik i svaret sitt.

Men ifølgje henne kryssar det over til å bli grovt når Høiby antydar at Tajik burde kledd seg annleis sett i lys av metoosakene i Arbeidarpartiet.

«Ærlig talt. Kjernen i problemet med seksuell trakassering er menn som misbruker makt, ikke hvordan kvinner kler seg.»

Tajik samanliknar vidare bokomslaget med det kjende fotografiet av dåverande statsminister Per Borten (Sp) i underbuksene heime på garden i 1969.

«Mye ble sagt om det bildet. Men ikke at han bød på kroppen sin i seksuell forstand.»

