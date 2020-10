Høgre-politikar vil forby alternative behandlingar til barn

innenriks

Ifølgje Aftenposten er Stensland, som har bakgrunn som farmasøyt, bekymra for at barn ikkje får den medisinske behandlinga dei treng fordi foreldre tek dei med til alternativ behandling først. Han har fremja eit forbod som forslag til Høgres partiprogram, som skal vedtakast til våren.

– For meg er helsa til barna det viktigaste. Barna kan ikkje formulere symptom på same måte som vaksne. Vi kan ikkje behandle barna for foreldra si skuld. Denne praksisen føregår tilsynelatande innanfor rammene av lov om alternativ behandling, seier Sveinung Stensland.

Ifølgje leiar Elisabeth Selvaag i Barnelegeforeningen er det blant medlemmene ulike meiningar om alternativ behandling til barn bør forbydast. Ann Karin Swang, leiar for helsesjukepleiarar i Sjukepleiarforbundet, er òg skeptisk og meiner eit forbod er eit sterkt verkemiddel som vil vere vanskeleg å handheve.

Leier Per Sloth Jensen i Akupunkturforeningen understrekar overfor Aftenposten at dei alltid spør om barnet har vore hos fastlege eller spesialist først, medan leiar Tore Fosso Hom i Norske Homeopaters Landsforbund meiner eit forbod inneber at foreldre blir fråtekne råderett over sine eigne barn.

