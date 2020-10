Frp-komité ønskjer maksstraff på 50 år

innenriks

Ifølgje VG legg programkomiteen fram utkastet sitt tysdag.

Komiteen ønskjer å senke den kriminelle lågalderen frå 15 til 14 år – og den vil òg opne for større bruk av fengsel utan vilkår for lovbrytarar under 18 år.

– Vi ønskjer å gjere det tøffare å utføre kriminelle handlingar i Noreg og at det skal svi å vere kriminell. Derfor går vi inn for å skjerpe straffenivået og auke maksstraffa til 50 år. Det er ikkje berre terrorhandlingar som bør få ei mykje høgare strafferamme, men også drap og annan alvorleg kriminalitet, seier Listhaug til avisa.

Blant dei andre forslaga er at dei som har stått bak alvorlege seksuelle overgrep mot barn, skal kunne dømmast til medisinsk kastrering. Programkomiteen vil dessutan gjere det mogleg å ta frå overgriparar retten til pass for å hindre at dei reiser til utlandet for å utnytte barn. I tillegg vil dei at foreldre som er dømde for overgrep mot eigne barn, umiddelbart skal miste omsorgs- og samværsrett.

