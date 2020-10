Forsikringsselskap samarbeider mot forsikringssvindel

innenriks

Maskinlæring og deling av skadedata i skya mellom forsikringsselskapa Fremtind, Tryg og Frende skal avdekkje meir svindel.

– Det er første gong norske skadeforsikringsselskap samarbeid på denne måten, ved å dele skadedata seg imellom i skya. Ved hjelp av maskinlæring skal vi sjå etter avvik i skadeoppgjer og identifisere fellesnemnarar som peikar i retning av svindel, seier Roy-André Sørheim Lyngbø, leiar for utgreiing i Fremtind i ei pressemelding.

Informasjon om kundane til kvarandre blir ikkje delte.

– Det er ein styrke for bransjen at vi kan samarbeide godt for å møte denne typen felles utfordringar. Forsikringssvindel er eit samfunnsproblem, understrekar Roald Heie, leiar for business intelligence-senteret i Frende.

Dei nye rutinane gjer at Fremtind reknar med å politimelde ti gonger så mange svindeltilfelle som dei har gjort til no.

Årleg avdekkjer forsikringsbransjen i Noreg svik og svindel fór om lag 500 millionar kroner. Samtidig er mørketala store.

(©NPK)