Folkehelseinstituttet: Snart tomt for influensavaksine

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) klarte å få tak i 1,2 millionar dosar influensavaksine, men dette dekkjer berre to tredelar av behovet.

På grunn av koronapandemien har det vore rekordhøg etterspurnad etter influensavaksine i målgruppene for vaksinasjon, skriv FHI i ei pressemelding måndag.

– Vi får no ein del førespurnader frå både helsepersonell og kommunar om at det byrjar å gå tomt for vaksine og at det er vanskeleg å prioritere kven som bør få og ikkje, seier seniorrådgivar i FHI, Kjersti Rydland.

Ho presiserer at personar i risikogruppene må sjekke nettsidene til kommunen for å finne ut korleis dei kan bli vaksinerte mot influensa og ta kontakt.

Mangelen på influensavaksine kjem mellom anna av den auka globale etterspurnaden, samanfallande epidemitoppar og etterfølgjande kapasitetsproblem i helsetenesta.

– Vi har prøvd å få tak i fleire dosar i lang tid, men har førebels ikkje lykkast. Vi arbeider sjølvsagt framleis for å skaffe fleire dosar til Noreg, seier Rydland.

