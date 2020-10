innenriks

Equinor opplyser måndag at kartlegginga av skadeomfanget indikerer at LNG-anlegget vil vere nedstengt i inntil 12 månader for utbetringar.

Forutan brannskadar på luftinntaket på ein av dei fem kraftturbinane til anlegget, har store mengder sjøvatn frå sløkkearbeidet skadd andre hjelpesystem som elektroutstyr og kablar i anlegget.

Det er arbeidsomfanget frå desse følgjeskadane som er mest omfattande, og kor lang stansen blir, vil avhenge av leveransetid på nødvendig utstyr.

(©NPK)