Bellona: Equinor mangla ferskvatn til å sløkkje brannen på Melkøya

Bellona granskar brannen på Melkøya.

– Manglande kapasitet til å sløkkje brannen raskt på Equnior-anlegget og manglande tilgang på ferskvatn gjer at utbetringskostnadene etter ulykka blir mykje større, seier Bellona-leiar Frederic Hauge til NTB måndag etter at det vart kjent at Hammerfest LNG må halde stengt i eitt år etter den alvorlege brannen ved anlegget 28. september.

NTB har lagt fram påstandane til Bellona for Equinor, men kommunikasjonssjef Eskil Eriksen seier selskapet ikkje ønskjer å kommentere dei eller detaljane Bellona har komme med.

– Hendinga er framleis under gransking av både Equinor, Petroleumstilsynet og politiet. Det vil ikkje vere rett av oss å kommentere omstenda rundt brannen før faktaa har vorte avklarte gjennom dei ulike granskingane, seier Eriksen.

Lite ferskvatn

I tillegg til dei offentlege granskingane har miljøstiftinga Bellona gjort eit djupdykk i omstenda rundt brannen som starta i luftinntaket til turbin 4.

– Etter 30 minutt måtte Equinor gå over til å bruke saltvatn i brannsystema ved anlegget. I tillegg vart to beredskapsbåtar og ein større supplybåt brukt til å spyle ned anlegget med store mengder ferskvatn, då det lokale systemet ikkje var nok til å stoppe brannen, seier Hauge.

Den store varmeutviklinga medførte at ein måtte spyle ned store delar av anlegget, også der det ikkje brann, for å kjøle ned og hindre spreiing.

Trong båthjelp

Det skal ha vorte brukt saltvatn i sju–åtte timar, noko som også skal ha hatt mykje meir øydeleggjande effekt på elektriske anlegg og instrument enn om det hadde vore brukt ferskvatn.

Ifølgje overslaga Bellona har gjort, vart det spylt meir enn 50.000 kubikkmeter saltvatn over anlegget frå båtane og brannkanonane ved anlegget.

Bellona etterlyser ei forklaring frå Equinor på dei økonomiske konsekvensane av reparasjonar og eitt års produksjonsstans, og om det i det heile lønner seg å halde fram drifta av Hammerfest LNG.

Heller ikkje dette ønskjer Equinor å kommentere.

