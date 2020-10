Unngå brann i ståbrett, elsyklar og elsparkesyklar – lad trygt og rett

innenriks

For ladbare batteri er kombinasjonen kulde og utlading i verste fall skadeleg, så det blir tilrådd å ta litium-ionbatteri innandørs for lading når det blir kjølig ute, men kor trygt er eigentleg det?

Ifølgje informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If merkar dei den formidable auken i salet, bruken og breidda av små batteridrivne framkomstmiddel det siste året, fordi dei registrerer ein auke i brannar der lading av batteri er involverte.

– Vi har fleire slike skademeldingar enn før, men det er ikkje fullstendig statistikk på dette. Det har vore brannar som har starta i batteri til elsykkel, sparkesykkel, ståbrett og elektrisk golfbag. Nokre av desse har vorte svært kostbare fordi heile husa har brunne ned, seier han til NTB.

Clementz understrekar at det ikkje er daglegdags, og seier auken må sjåast i samanheng med at fleire har skaffa seg elektriske framkomstmiddel, og endå fleire har det vorte under koronakrisa då kollektivtilbodet anten forsvann eller var redusert.

Dei beste laderåda

Betre utval når det gjeld pris og kvalitet har bidrege til å gjere særleg elsykkelen til allemannseige og heilårsgeskjeft. Då er det viktig å lade rett på vinterstid.

I kaldt vêr fell kapasiteten til batteriet, og elsykkelen vil då få mindre rekkjevidd, fordi batteriet mistar opptil 20 prosent av kapasiteten viss temperaturen er under frysepunktet ute. Då bør ein starte sykkelturen med temperert batteri, altså ta vare på batteriet inne. Det vil gjere at det tek tid før batteriet blir kjølt ned ute i kulda. Ein kan òg kjøpe «vinterfrakk» til batteriet.

Batteriet ladar òg raskare ved romtemperatur, noko som er ein annan grunn til at ladinga bør skje inne. Det er viktig at oppbevaring og lading skjer under trygge forhold.

– Det beste rådet mitt er å vere vaken og til stades når du ladar. Då er du klar og har evne til å evakuere, varsle og eventuelt sløkkje om det skulle ta fyr i batteriet. Det er ikkje tilrådeleg å vakne opp av ein røykvarslar og vere i ørska om du skal takle dette, seier Clementz.

Skal elsykkelen ikkje brukast om vinteren, er rådet at batteriet verken er heilt opplada eller heilt utlada, men ein stad midt imellom. Batteri for langtidslagring bør takast vare på mellom 5 og 20 grader.

Viss uhellet er ute

Det er sjeldan det blir brann i eit litium-ionbatteri, men det hender, og det hender òg i batteri som ikkje står til lading. Brann kan til dømes bli utløyst av ein skadd litium-ion-celle, etter ein kraftig støyt.

– Viss éi celle først byrjar å brenne, utløyser det ein kjedereaksjon, fordi cellene ligg tett i tett. Kjemien i batteria vil gjere det vanskeleg å sløkkje ein slik brann. Det einaste ein kan gjere er å senke det i eit vassbad, men det er ikkje noko for ein amatør å drive med, seier Clementz.

Teknisk senioringeniør Erik Hansen i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) tilrår å ha tilgjengeleg brannsløkkingsutstyr og brannvarslar. Han ber òg folk vere merksame på at dei set utstyr på brannsikre underlag og ikkje på varmekablar, til dømes.

– Inntrykket vårt er generelt at når folk eig, tek dei godt vare på ting, medan røffare behandling, som kan vere årsaka til dei skadane som kan utløyse slike batteribrannar, dei blir leigeprodukt til del. Derfor er det ikkje mange førespurnader vi får om slike brannar i ladbare batteri frå private eigarar, seier han.

