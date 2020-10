Jon Georg Dale: – Kvotekjøp er det sikraste klimatiltaket

innenriks

Han sit på stortingskontoret i Prinsens gate og fektar med armane i frustrasjon.

Energi- og miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale er nemleg inne på nettsida til regjeringa for statsbudsjettet. Der har svara byrja å renne inn på eit bombardement av spørsmål som Frps stortingsgruppe har sendt til departementa om kostnad og effekt ved ulike klimatiltak.

Dale meiner svara er altfor vage.

– Vi ser i realiteten at ingen veit kostnaden, seier han til NTB.

– Det er eigentleg nesten sjokkerande å vere vitne til at det er så lite kontroll!

Saknar bevisbyrde

Diagnosen til Dale er at det politiske Noreg lir av ein tvangstanke om å vere mest mogleg godhjarta.

– Eg opplever at det dessverre har vorte sånn i norsk politikk at så lenge du er velmeinande nok, så kan du kaste pengar etter klimatiltak som ikkje verkar, utan å ha noka form for bevisbyrde.

Dale utfordrar spesielt ideen om at Noreg må bruke pengane på klimakutt innanlands.

Han slår i staden eit slag for det enkelte har kalla den stoltenbergianske lære i klimapolitikken: Kutta bør skje der du får mest kutt per krone. Det vil seie i andre land.

– Det som per dato er den sikraste måten å bidra til utsleppskutt på, er å kjøpe klimakvotar, seier Dale.

Klimakur

I den 1.197 sider lange rapporten Klimakur 2030 har regjeringa fått greidd ut kva tiltak som kan gjennomførast i Noreg for å nå klimamåla for det kommande tiåret.

Der er forslaga sorterte i tre grove kategoriar: Tiltak til under 500 kroner per tonn CO2 som blir kutta, tiltak til mellom 500 og 1.500 kroner, og tiltak til meir enn 1.500 kroner.

Fleire av tiltaka i rapporten hamnar i den dyraste kategorien, som auka bruk av biodrivstoff i vegtrafikken og til sjøs. Det første Noreg bør gjere, meiner Dale, er å slutte med desse.

Klimakvotar har til samanlikning ein pris på 250–380 kroner per tonn CO2, peikar han på.

– Der veit vi kostnaden, og vi veit effekten, seier Frp-profilen til NTB.

Annleisland

Kor mykje som vil vere tilgjengeleg av klimakvotar i marknaden, er uklart. Og både tvilsame kvotar frå u-land og ein europeisk kvotemarknad som i lange periodar har vore svært dysfunksjonell, har bidrege til å øydeleggje ryktet for kvotehandelen.

Men i prinsippet har Noreg uavgrensa tilgang til å kjøpe klimakvotar frå andre i staden for å kutte sjølv.

I regjeringsplattforma frå Granavolden blir det slått fast at bruken av slik fleksibilitet skal avgrensast til det som er «strengt nødvendig». Men Dale meiner det er gode grunnar til at Noreg bør frigjere seg frå denne tenkinga.

Han viser til vasskraft, som har gitt Noreg eit heilt anna startpunkt enn land som har basert seg på kolkraft.

– Vi har eit vanskelegare utgangspunkt i Noreg. Det gjer at prioriteringane våre må vere tøffare og potensielt meir kostbare enn dei vil for veldig mange andre europeiske land. Det er derfor kvotefleksibilitet er så viktig, seier Dale.

– Det er der den kortaste og beste vegen til reduserte globale utslepp ligg, slår han fast.

(©NPK)