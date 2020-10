To bilar og ein konteinar brann i Bergen

innenriks

I tillegg brann det i ein konteinar på staden. Nødetatane fekk melding om brannen klokka 5.11 og brannen var sløkt eit kvarter seinare. Ein tredje bil fekk brannskadar.

– Det er ei moglegheit for at dette er eldspåsetjing, men konteinaren var merkt med farleg avfall, så vi kan heller ikkje sjå bort frå at brannen har ei naturleg forklaring. Saka vil bli etterforska, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Ho seier at politiet ikkje har nokon mistenkte i saka. Dei to bilane som brann var ein privatbil og eit yrkeskøyretøy.

