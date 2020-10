Sjukehuset i Hammerfest innfører innleggingsstopp – alle pasientar blir sende til andre sjukehus

innenriks

Samtidig blir beredskapen auka i heile helseføretaket, opplyser Finnmarkssjukehuset i ei pressemelding.

– Dette er eit scenario vi har sett for oss, og som vi har førebudd oss på. Det er i forkant gjort ein solid jobb for å sikre at vi har ein god beredskap og ressursar på plass før vi reduserer drifta som er att ved sjukehuset, seier administrerande direktør Siri Tau Ursin i Finnmarkssjukehuset.

Inntaksstoppen vil førebels vare i to veker og pasientar som skulle vore innlagt ved sjukehuset blir i staden for overført til sjukehusa i Alta, Kirkenes og Tromsø

To ekstra ambulansefly blir stasjonerte i Finnmark. I tillegg kan bilambulansetenesta i Vest-Finnmark bemannast opp på kort varsel.