Politiet kjem raskare fram enn før

innenriks

– Det er kjempefint at vi når krava i alle dei tre tettstadskategoriane, men det er på nasjonalt nivå. Det er forskjellar mellom distrikta og framleis slik at vi jobbar hardt med at alle når krava, seier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet til VG.

Då politireforma vart innført i 2015, byrja ein å måle responstid for politiet. Altså kor raskt det går frå politiet får melding om ei hending til første politieining er på staden.

Frå mai til og med august i år var gjennomsnittleg responstid 30 minutt på dei minste stadene, 19 minutt for stader med 2.000 opp til 19.999 innbyggjarar og 11 minutt for dei største stadene.

– Politireforma skal evaluerast i 2022. Vi veit at det tek tid å gjennomføre nokon av måla som vart sette, men eg er veldig fornøgd med at vi er der vi i er i dag, seier justisminister Monica Mæland (H).

