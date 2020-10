Pasient tiltalt for drapsforsøk på lege

innenriks

Påtalemakta meiner at kvinna prøvde å drepe legen med kniv på legesenteret 11. oktober i fjor, skriv Stavanger Aftenblad.

I tiltalen skriv statsadvokat Tore Kulstad at kvinna ikkje lykkast fordi legen løfta armen sin mot bakhovudet då kvinna angreip. Dermed vart legen berre påført eit kutt i underarmen.

Dermed må retten ta stilling til om det som skjedde var eit drapsforsøk, eller om det er snakk om ein grov kroppsskade.

Avisa skriv vidare at kvinna ikkje kan straffast for forholdet. Etter ein judisiell observasjon av tiltalte har dei sakkunnige konkludert med at 44-åringen var psykotisk og derfor ikkje strafferettsleg tilrekneleg i gjerningsaugneblinken.

