Lengre ventetid for spesialisthelsetenester i sommar

Det viser nye tal frå Helsedirektoratet.

Årsaka er at mange behandlingar vart utsette då koronaviruset slo til i vår.

– Det er som venta at vi ser ein auke i ventetid i denne perioden. Frå mai byrja sjukehusa å ta igjen pasientbehandling som vart utsett i mars og april, seier helseminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Regjeringa har i år gitt 6,6 milliardar kroner ekstra til sjukehusa for å få bukt med kostnader knytt til pandemien.

– I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringa ei styrking på 6,34 milliardar kroner til sjukehusa. Dette inkluderer ei insentivordning på 200 millionar kroner som skal stimulere sjukehusa til å gjennomføre tiltak som reduserer ventetidene, seier Høie.

Samtidig gjekk ventetida for psykisk helsevern for vaksne, psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling ned med høvesvis to dagar, tre dagar og éin dag.

– Eg er veldig glad for at prioriterte grupper som barn og unge med psykiske helseutfordringar og personar med rusproblematikk, ikkje opplever auka ventetid som følgje av pandemien, seier Høie.

