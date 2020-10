innenriks

– Etter at vi over ein periode kvar veke har fått rundt 700 nye skademeldingar knytt til korona, ser vi no ein reduksjon på nesten 200 saker frå veke 41 til veke 42, fortel kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han tilrår ingen å bestille reiser no.

– Dersom ein bestiller ein tur, bør ein tenkje at ein kan bestille for eigen risiko. Det betyr til dømes at dersom du bestiller ein tur til 50.000 kroner, bør du ha råd til å tape 50.000 kroner, seier han.

(©NPK)