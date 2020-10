Equinors finansdirektør går av

innenriks

Bacher fråtrer stillinga med verknad frå 1. november, men vil vere tilsett i selskapet til 31. mai neste år, opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Etter nesten 30 år med spennande utfordringar i Equinor, er dette eit riktig tidspunkt for å sjå framover mot nye oppgåver utanfor selskapet. Eg er takksam for dei interessante oppdraga selskapet har gitt meg gjennom desse åra, seier Bacher.

Svein Skeie er frå same tidspunkt utnemnt til fungerande konserndirektør for økonomi og finans. Han kjem frå stillinga som direktør for CFO Performance Management and Control.

(©NPK)