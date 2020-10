innenriks

Martini fråtredde stillinga allereie i august, då det braut ut smitte om bord på hurtigruteskipet Roald Amundsen. Det som då var ein mellombels avgang, er no permanent, skriv Nordlys.

I ein e-post til avisa opplyser Hurtigruten at Martini fråtrer stillinga som styreleiar og dagleg leiar i Hurtigruten Cruise AS med verknad frå 9. oktober og at arbeidsforholdet hans opphøyrer 6. november.

Dei neste to vekene skal han fungere som rådgivar for selskapet.

