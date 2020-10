innenriks

Advokat Bernt Heiberg la fredag formiddag ned påstanden til forsvararane om frifinning etter at statsadvokat Frederik Ranke torsdag la ned krav om to års fengsel utan vilkår for Bertheussen.

Forsvararane kritiserte etterforskinga til påtalemakta og meiner at fleire av forholda ikkje dreier seg om straffbare truslar, ei heller at dei er retta mot dåverande justisminister Tor Mikkel Wara.

