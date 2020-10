79 nye smittetilfelle i Oslo torsdag

innenriks

Med unntak av 7. oktober, då det vart registrert 81 nye tilfelle, er smittetalet på torsdag i Oslo det høgaste sidan 4. april, viser oppdaterte tal frå Oslo kommune.

Med talet på torsdag er det registrert 662 nye smittetilfelle i Oslo dei siste 14 dagane. Totalt er det registrert 5.575 smitta i Oslo sidan mars.

Bydel Frogner har flest nye registrerte smittetilfelle dei siste to vekene med 79, følgt av Gamle Oslo med 72. Frogner har òg flest smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene med 133,3, følgt av Stovner med 123,1 og Gamle Oslo med 122,7.

Bydel Vestre Aker har lågast smittepress med 16 registrerte tilfelle dei siste to vekene, som svarer til 31,9 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)