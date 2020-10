Vi snakkar meir i mobil under koronapandemien

innenriks

Det er Nkoms ekomstatistikk som tydeleg viser at nordmenn har snakka meir i telefon under koronapandemien, enn kva vi gjorde same periode i fjor.

Taletrafikken frå mobiltelefonar har i lang tid vore svært stabil frå år til år, men i dei seks første månadene i år ser ein ein betydeleg auke samanlikna med same periode i fjor.

– Auken er på over 16 prosent, noko som openbert har samanheng med endra kommunikasjonsmønster knytt til pandemien, skriv Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Tala viser òg at datatrafikken frå mobile abonnement auka frå første halvår 2019 til same tid i år. Auken er på 36 petabyte (millionar gigabyte) til 153 petabyte. I same periode frå 2018 til 2019 var auken til samanlikning på 20 petabyte.

Datatrafikk ved gjesting i utlandet kjem i tillegg.

