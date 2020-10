St. Olav-direktør: Dette varer til slutten av 2021

innenriks

– I sommar trudde mange at kanskje er det over, kanskje har vi kontroll. Men det er ikkje overraskande at smitten no aukar, vi er meir inne, vi er meir saman og kanskje byrjar ein del å gå litt lei. Eg ville lyge viss eg sa at eg ikkje er bekymra, seier Aasved til Adresseavisen.

Ho trur koronapandemien vil prege sjukehuset og oss alle til langt ut i 2021. Blir mange nok vaksinerte, kan det vere håp om at vi igjen kan byrje å leve og jobbe som før mot slutten av året.

Ho rosar dei tilsette for måten dei handterer situasjonen på. Sjukefråværet er lågt og aktiviteten er høg, seier ho.

– Det er ikkje sjølve yrkesutøvinga som er tung, eller alle smitteverntiltaka, det taklar dei. Men det er sjølve livet, og det å ha eit særleg ansvar for ikkje å bli smitta. Det ansvaret tek dei til fulle, seier Aasved som påpeikar at under 30 av dei 10.500 tilsette ved sjukehuset så langt har vorte smitta.

