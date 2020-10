Regjeringa foreslår å utvide ventetid for arbeidsløysetrygd med halvannan månad

innenriks

Forslaget blir fremja i statsbudsjettet for 2021.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) seier at dette er noko regjeringa gjer for at det skal lønne seg litt mindre, over litt lengre tid, å ikkje delta i verken jobb eller arbeidstiltak.

– Regjeringa meiner det er rimeleg at dei som er frivillig arbeidsledige, eller som utan rimeleg grunn takkar nei til jobb eller arbeidsmarknadstiltak, ber ein større del av inntektstapet knytt til dette, seier Asheim i ein e-post til Dagsavisen.

– Regjeringa demonstrerer endå ein gong ei overdriven tru på at økonomiske sanksjonar og innstrammingar skal dytte folk riktig veg. Det meiner vi er feil strategi, seier YS-leiar Erik Kollerud til avisa.

SV reagerer på det foreslåtte kuttet i dagpengeordninga.

– Vi er heilt samde med YS. Det blir stramma til litt og litt, og no ser heile systemet for dagpengar ganske annleis ut enn tidlegare. Det er ikkje lenger eit system som støttar opp om folk, seier SVs Solfrid Lerbrekk.

