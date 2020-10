innenriks

– På grunn av dei utfordrande forholda og fordi utviklinga er uføreseieleg, har Hurtigruten bestemt at resten av 20/21-sesongen for Antarktis må avlysast, skriv selskapet i ei børsmelding torsdag.

I børsmeldinga opplyser selskapet samtidig at mange av gjestene som har booka billettar på ekspedisjonscruiset til selskapet, har valt å utsetje reisene sine i staden for å be om refusjon. Selskapet har no rundt 1,5 millionar euro i attståande refusjonskrav.

