Fleirtal i justiskomiteen for å forby søskenbarnsekteskap

innenriks

Høgres programkomité varsla tidlegare i haust at dei går inn for at partiet skal støtte eit forbod, men Høgre stemde mot forbod i justiskomiteen torsdag, skriv VG.

– Dette har vore ei viktig kampsak for Arbeidarpartiet og eit stort gjennombrot for fridommen til kvinner og rett til å velje kven dei skal leve med, seier integreringspolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen i Ap til avisa.

– Vi har kjempa for å få til eit forbod mot søskenbarnsekteskap sidan byrjinga av 2000-talet, seier Frps talsperson i komiteen Per-Willy Amundsen.

