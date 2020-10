Ekspert ber pasientar flest om ikkje å vere redde for opioid

innenriks

Kvart år brukar 600.000 nordmenn opioid-medikament, som er sterke smerteregulerande medisinar.

– Det er bra at dei får dette etter operasjonar eller ein skade. Tenk kor mange av oss som har brote eit bein ein gong. Då treng ein å sove gjennom natta. I tillegg er det fleire tusen som har kreftrelaterte smerter. Og dei må definitivt ta dei medisinane, seier Petter Borchgrevink, overlege og professor på smerteavdelinga ved St. Olavs hospital.

Han seier at pasientar ikkje skal vere redde for opioid etter operasjonar eller skadar. Det gjeld òg kreftsjuke som treng gode smertemedisinar.

– Sannsynet for at ein blir avhengig av det er nesten lik null viss ein bruker det berre nokre få dagar sånn som oppskrifta er, seier Borchgrevink.

Ingen opioid-krise i Noreg

I motsetning til i USA og Canada er det inga opioid-krise i Noreg. I Danmark har det derimot vorte stramma inn etter at det har vore for stor bruk av dei sterke medisinane.

Men den store merksemda om den såkalla opioid-epidemien har ført til at pendelen har slått for langt tilbake fleire stader.

– Kollegaer i USA fortel no at ein er redd for å gi opioid, og pasientane er redde for å bli avhengig, anten etter operasjonar eller personar med kreft, seier Borchgrevink.

Den gruppa nordmenn som styresmaktene følgjer med på, er dei med kroniske smerter som ikkje kjem av kreft. Ein ny studie viser at talet på personar som har fått opioid på blå resept på grunn av langvarige smerter, har auka frå 5.568 då ordninga starta i 2008 til 17.383 i 2018. Det er heller ikkje i seg sjølv illevarslande at halvparten av dei er registrerte som langvarige brukarar, sidan dei i utgangspunktet fekk dette på grunn av langvarige smerter, ifølgje Borchgrevink.

– Norske helsestyresmakter og legar har hatt eit veldig godt grep om dette, seier han.

Han viser til USA, der 5 prosent av befolkninga brukar opioid fast, noko som er altfor mange. I Danmark er det 2 prosent. Tilsvarande tal i Noreg var 1 prosent for ti år sidan, og det var òg for mange, ifølgje overlegen.

Tiltak i framtida

Forskarane har fått i oppgåve å følgje bruken til befolkninga vidare

– No blir det gjort fleire studiar fortløpande for å sjå på kva tiltak som må gjerast framover. Vi har ikkje resultata klare enno, men det blir ei slags kontinuerleg overvaking. Ein må passe på slik at det ikkje blir sånn det har vore i USA og Canada, seier han.

