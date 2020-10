Det er framleis flest menn som får kreft

innenriks

Det vart registrerte nye tilfelle av kreft hos 18.706 menn og 16.273 kvinner i 2019. Det er Kreftregistret som hentar inn tala.

– Totalt sett er kreftførekomsten forholdsvis stabil, men med variasjonar for enkelte kreftformer, seier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret. Statistikken for 2019 er organisert etter dei gamle fylka.

Prostatakreft

Menn i Rogaland blir oftast ramma av kreft. Dei ligg særleg høgt for prostatakreft, men også høgt på andre kreftformer.

– Her er dei klart høgast i heile landet. Tidlegare låg fylket òg høgt på døyelegheit som følgje av prostatakreft, men har dei siste åra nærma seg døyelegheita i resten av landet, seier Ursin.

Tidlegare har det vore befolkninga i Østfold som har høgast førekomstar av kreft. Minst kreft er det i Oppland og Finnmark, sjølv om menn i Finnmark har den høgaste raten for lungekreft.

Dei gode nyheitene er at det blant menn er ein tydeleg nedgang for prostatakreft og lungekreft. Det òg tilbakegang for tarmkreft, og endetarmskreft.

Men Kreftregisteret-direktøren er likevel forsiktig med å konstatere at nedgangen verkeleg er så tydeleg. Korona-situasjonen speler inn på arbeidet med registreringa av krefttala for 2019. På grunn av pandemien har helsestyresmakta prioritert registreringa av dødsårsaker for 2020. Omkring 250 krefttilfelle for 2019 er truleg framleis ikkje registrert, og det samla talet vil ende på drygt 35.000.

Kvinner med lungekreft

For kvinner er det ein auke i lungekreft, medan det er ein like klar nedgang blant menn i den same femårsperioden.

– Vi ser framleis ein auke hos kvinner over 70 år. Vi vil så gjerne at utviklinga for kvinner skal snu. Hos menn har førekomsten flata ut gjennom fleire år og byrja å gå nedover, seier Ursin.

Brystkreft hos kvinner er også på veg oppover. I 2019 vart det registrert 3.726 nye tilfelle. Kreftregisteret meiner årsaka er samansett.

– Meir presis diagnostikk kan vere éi årsak, seier Ursin.

Truleg fortset òg kvinner over 70 år med privat mammografi, sjølv om dei ikkje lenger er med i det offentlege mammografiprogrammet. Dette er dei store etterkrigskulla som har nådd brystkreft-alderen.

I tillegg speler livsstilsfaktorer inn, som alkohol, overvekt og bruk av hormon etter overgangsalderen.

Geografiske forskjellar

Størst geografiske forskjellar er det for føflekk-kreft, eller melanom. Høgst førekomst er det for områda rundt Oslofjorden, men det er òg ganske høgt i Trøndelag. I Finnmark er det færrast som får føflekkreft.

Statistikken viser dessutan at flest får tarmkreft i fylka vest i landet. Dette er ein tendens som har vist seg over nokre år, ifølgje registeret.

Fakta om kreftførekomst i fylka i 2019

Lista er sorterte fallande med høgaste talet på tilfelle øvst. Per 100.000 personar.

Alle typar kreft, menn:

Rogaland

Østfold

Vestfold

Vest-Agder

Hordaland

Troms

Akershus

Telemark

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Aust-Agder

Oslo

Hedmark

Buskerud

Nordland

Trøndelag

Finnmark

Oppland

Alle typar kreft, kvinner:

Østfold

Troms

Vestfold

Vest-Agder

Hordaland

Rogaland

Aust-Agder

Telemark

Akershus

Oslo

Nordland

Trøndelag

Oppland

Hedmark

Buskerud

Finnmark

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Lunge, kvinner:

Finnmark

Vest-Agder

Aust-Agder

Østfold

Nordland

Rogaland

Troms

Telemark

Sogn og Fjordane

Vestfold

Oslo

Hordaland

Trøndelag

Hedmark

Oppland

Akershus

Møre og Romsdal

Buskerud

Lunge, menn:

Finnmark

Vest-Agder

Rogaland

Troms

Aust-Agder

Hordaland

Østfold

Nordland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Telemark

Hedmark

Vestfold

Buskerud

Oslo

Trøndelag

Akershus

Oppland

Bryst, kvinner:

Akershus

Oslo

Møre og Romsdal

Vestfold

Hordaland

Rogaland

Telemark

Østfold

Buskerud

Trøndelag

Aust-Agder

Oppland

Hedmark

Nordland

Sogn og Fjordane

Vest-Agder

Troms

Finnmark

Menn, prostata:

Rogaland

Østfold

Akershus

Møre og Romsdal

Vest-Agder

Hordaland

Oppland

Hedmark

Sogn og Fjordane

Vestfold

Aust-Agder

Oslo

Telemark

Trøndelag

Buskerud

Troms

Nordland

Finnmark

Kjelde: Kreftregisteret.

(©NPK)

(©NPK)