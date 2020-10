Bollestad: Pelskompensasjonen snart klar

innenriks

Det er i eit brev næringskomiteen på Stortinget at landbruksministeren opplyser at kompensasjonsordninga, snart kjem, skriv Nationen.

I brevet skriv Bollestad at ho ikkje vil sende inn forslaget om forskriftsendring på høyring.

«Forlaget vil innebære at det lovfestes rett til kompensasjon utmålt etter bestemmelsene i eksproriasjonserstatningsloven», skriv statsråden, noko som ifølgje avisa betyr at bøndene vil få det som blir kalla «full kompensasjon».

Pelsdyroppdrettarar som allereie har avvikla, kan søkje og få utbetalt kompensasjon etter gjeldande forskrift. «Når ny kompensasjonsordning er på plass, vil de kunne søke på nytt», skriv Bollestad.

Ifølgje landbruksministeren er det 68 personar som har søkt om kompensasjon, og det er så langt utbetalte 200 millionar kroner. Leiar i næringskomiteen og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, seier han forventar at ordninga no raskt kjem på plass.

– Vi krev at det må givast garantiar for at den nye ordninga gir bøndene full dekning for det økonomiske tapet. Det er skammeleg at regjeringa bruker meir enn tre år frå forbodet blir annonsert til bøndene får vite kva erstatninga blir, skriv Pollestad i ein e-post til NTB.

