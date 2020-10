Bertheussens forsvarar trekte fram tvilen

innenriks

Advokat John Christian Elden langa ut mot PSTs tunnelsyn og einsidige etterforsking mot Laila Anita Bertheussen då han avslutta avslutningsprosedyren til forsvaret om skuldspørsmålet i Oslo tingrett seint torsdag ettermiddag.

Aktoratet la tidlegare torsdag ned krav om to års vilkårslaus fengsel for Bertheussen. På den sida av salen vart det ikkje overlate noko tvil om at det var 55-åringen som er den einaste som kan ha hatt motiv, høve og moglegheit til å gjennomføre alle dei åtte tilfella av truslar mot dåverande justisminister Tor Mikkel Wara, regjeringskollega samfunnstryggingsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen Christian Tybring-Gjedde.

Sett i scene

I straffeutmålingsprosedyren teikna aktor Frederik Ranke eit bilete av Bertheussen som ein som med plan og forsett utførte truslane fordi ho var sint over teaterstykket «Ways of Seeing».

– I saka vår har tiltalte gjort omfattande førebuingar over lang tid og nøye iscenesett truslane sine, sa statsadvokaten.

Tybring-Gjeddes bistandsadvokat, Hermann Skard, sa Bertheussen hadde møtt empati og omsorg med ein knyttneve ved å sende trusselbrev tilbake.

Wara blir ikkje sjekka

Bertheussens forsvarar greip derimot tak i etterforskinga til politiet av truslane mot Wara og Bertheussen og prøvde å plukke denne frå kvarandre. Han meinte opplysningane i saka like gjerne kunne tale for at nokon andre enn Bertheussen hadde hatt høve til å gjere handlingane som er påtalte. Han stilte spørsmål ved at 55-åringen i ettertid må ha hatt ein medhjelpar det er ikkje er gjort greie for i retten.

– Viss det er eit menneske der som er hennar medsamansvorne, som dei ikkje har greidd å finne spor av, så er det eit ganske stort spørsmålsteikn, sa Elden og sa at retten måtte frifinne klienten for heile tiltalen dersom dei konkluderte med at ein annan enn 55-åringen stod bak berre éin einaste av dei omtalte sendingane i saka.

Han åtvara dommarane mot å sjå seg blinde på måten aktoratet hadde lagt fram bevisa i saka på og sa fleire moment som kunne så nødvendig tvil ikkje var tekne med. Han trekte fram tekniske spor frå dei to trusselbreva som hadde vorte sende til Tybring-Gjedde og til Wara sjølv i februar.

Hundeurin

– Så har vi spørsmål om hundeurin og merk at eg bruker det ordet – hundeurin, sa Elden med tilvising til at det var ein katt Wara og Bertheussen hadde i huset og ikkje ein hund.

– Det er vanskeleg å gå ut på Finn og finne noko slikt. Dette er eit antiindisie dersom eg skal bruke eit slik uttrykk, sa forsvararen vidare.

Heilt til slutt avslutta Elden med å vise til Waras posisjon – som sambuar til tiltalte, men òg som det største offeret i saka. At han gjennom heile saka har støtta Bertheussen når ho konsekvent har nekta for å ha noko med truslane å gjere.

-Tor Mikkel Wara trur på henne. Han kjenner henne best, og han støttar henne fullt ut. Kvifor gjer han det, sa forsvararen.

– Skvis

Statsadvokat Frederik Ranke skildra derimot Waras situasjon i saka som svært vanskeleg. Før sambuaren vart sikta uttalte han at truslane var skremmande og ubehagelege, og at han oppfatta det som ein trussel mot demokratiet. I retten har Wara derimot tona ned påstandane sine og opptredd støttande.

– Dette er svært krevjande for Wara. Sambuaren hans står tiltalt for svært alvorlege forhold. Han er i ein umogleg skvis, sa aktor.

Han la til at han valde å leggje vekt på utsegner Wara gav som justisminister, og at han ikkje ville kommentere den rettslege forklaringa hans ytterlegare.

Statsadvokaten meinte det ikkje fanst grunnar til at Bertheussen burde få delar av straffa som ein vilkårsbunden dom.

På den andre sida ville Ranke heller ikkje leggje ned krav om at 55-åringen skal betale sakskostnader, fordi ho har svært avgrensa inntekt, noko som då ville medføre at eit krav først og fremst ville ramme Tor Mikkel Wara sjølv, som er fornærma i saka.

