Berre éin kommune utan jordmortilbod

Gravide og heilt nybakte mødrer hadde tilbod om jordmortenester i nær alle kommunar i 2019, viser statistikk frå Statistisk sentralbyrå.

I 2019 hadde 421 av 422 kommunar i Noreg tilgang til jordmortenester anten i eller utanfor kommunen. Året før mangla fire kommunar tilbodet.

77 prosent av kommunane hadde tilsett eiga jordmor i 2019. Det er ein nedgang frå perioden 2015–2018 då talet var rundt 83 prosent.

Det er særleg dei små kommunane som kjøper jordmortenester frå andre kommunar, spesialisthelsetenesta eller private aktørar. Ein del av kommunane med eiga jordmor har òg supplert tenesta med kjøp frå eller i samarbeid med andre.

Jordmorforbundet meiner at å tilsetje fleire jordmødrer fører til at fleire vel oppfølging av jordmor under svangerskapet.

– Vi er bekymra for at det endå er for store geografiske forskjellar i jordmortilbodet. Dessverre ser vi at mindre kommunar har nedgang i jordmortilbodet. Alle familiar har krav på ei tilgjengeleg jordmorteneste, seier leiar i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

