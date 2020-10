Arbeidstilsynet varsla etter kolosforgifting på koronateststasjon i Bergen

innenriks

Koronateststasjonen på Spelhaugen i Fyllingsdalen i Bergen vart halden stengd onsdag og torsdag på grunn av kolosforgifting hos tilsette.

No er Arbeidstilsynet varsla, melder NRK.

Tilsette som har fått kolosforgifting, vart onsdag undersøkte på legevakta.

– Dei har hatt lette og moderate symptom, og alle prøvar ligg på normalnivå. Dei tilsette har fått legehjelp og informasjon om situasjonen, sa legevaktsjef Dagrun Linchausen onsdag.

Bergen kommune skal vurdere når og korleis stasjonen kan opne igjen.

– Vi skal vere sikre på at det er forsvarlege forhold før vi opnar igjen. Særleg viktig er det at ventilasjonsanlegget fungerer slik det skal, og vi kjem òg til å gjere grundige målingar av inneklimaet etter at det er opna igjen, seier Linchausen til nettsidene til kommunen.

Drop-in-stasjonen har kapasitet til å teste 800 personar dagleg, og med han ute av spel har det vorte ein kraftig pågang på legevakta – som torsdag melder om fleire dagars ventetid. Også telefonkapasiteten er utfordra etter at teststasjonen måtte stengje onsdag.

