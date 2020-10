1 av 20 yrkesfagelevar sluttar på skulen

innenriks

Ny statistikk frå Utdanningsdirektoratet for skuleåret 2019–20 viser at 5 prosent av elevane på yrkesfag slutta i løpet av skuleåret utan å ha byrja på eit anna utdanningsprogram. På studieførebuande er talet 1,9 prosent.

Det var likevel totalt 600 færre elevar som slutta på vidaregåande enn i skuleåret 2018–19. Kunnskapsminister Guri Melby meiner ein ikkje skal slå seg til ro med det.

– Vi veit at dei som ikkje fullfører vidaregåande no når landet er i ei koronakrise, vil ha dårlege føresetnader for å komme i arbeid. Derfor er denne regjeringa i gang med den største satsinga på vidaregåande opplæring på mange tiår, seier Melby.

Det er fleire gutar som sluttar enn jenter. 3,4 prosent av alle gutar som tok vidaregåande opplæring slutta i 2019-20, mot 2,7 prosent av alle jenter.

Det er òg store variasjonar mellom fylka. Flest elevar slutta i Nordland, medan færrast slutta i Møre og Romsdal.

(©NPK)