Vinteren i Sør-Noreg vart kortvarig

Vinteren kom denne veka brått på mange. Tysdag kom den første snøen i store delar av Sør-Noreg, men vinteren vart ikkje meir enn eit kort blaff.

Mot helga og neste veke ser det ut til å bli mildare i store delar av landet.

– No er det haust, og då er det ofte slik at vi har litt kaldare periodar med låge snøgrenser, før det kjem eit lågtrykk frå sørvest som gir mildare vêr. Vêret vi har no, er ikkje spesielt unormalt, seier statsmeteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ho fortel at snøgrensa no er på veg oppover.

– Sjølv om det kjem ein del nedbør onsdag, blir det ikkje snø før over om lag 1.500 meter, og det er relativt høgt. Fredag ser det ut som om det kanskje blir litt kjøligare, men snøgrensa vil nok ikkje vere like låg som tidlegare i veka. I Agder kan det til dømes komme snø på 600–800 meter. I vest blir det snø i fjellet, seier Eikill.

Litt meir nedbør i nord

Det har vore opphald i store delar av Nord-Noreg dei siste dagane, men ifølgje meteorologen kan det komme litt meir nedbør til helga.

– Særleg fredag ser det ut som om Finnmark får ein del snø, og det kan komme litt meir byer i Troms og i Nordland. Det ser ut som om nedbørsforma vil variere litt, og temperaturen ville liggje rundt null grader. Det blir nok for det meste sludd eller snø, men heilt ytst på kysten kan det kanskje komme litt regn, seier Eikill.

Skiftande vêr i sør

I Trøndelag er det ikkje venta så mykje nedbør dei neste dagane.

– Det kan bli litt skyer og kanskje eit lite solglimt fredag, men søndag kan det nok trekkje inn litt regn.

Det ser ut til å bli mest regn på Vestlandet, men også austafjells må ein belage seg på skiftande vêr og regn.

– Det ser ut til å bli fint delar av fredagen, og så regn tidleg laurdag, før det vil lette litt. Søndag kjem det eit lågtrykk inn, og då blir det nok regn både i vest og aust, seier meteorologen.

