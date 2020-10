Teststasjon i Bergen stengt på grunn av kolosforgifting blant tilsette

innenriks

Tilsette som har fått kolosforgifting, får no legetilsyn på legevakta. Det går òg føre seg eit arbeid for å utbetre ventilasjonsforholda, skriv kommunen i ei pressemelding.

Ved den aktuelle teststasjonen blir det drive drive-in-testing. Stasjonen er eit gammalt biltilsyn som er bygd om.

– Kolosen kjem frå bilar. Ventilasjonen har vore ute av drift, men det er no retta. Vi har stengt ned i dag, seier legevaktsjef Dagrun Linchausen i Bergen til VG.

Ho opplyser at dei jobbar med å få oversikt over situasjonen, og at fleire tilsette rapporterer om lette symptom.

Sjølv om teststasjonen har stengt, er det ledig testkapasitet andre stader, og innbyggjarar må ringje koronatelefonen eller booke time på nettet.

– Vi har i utgangspunktet mykje ledig kapasitet på legevakta, seier Linchausen.

