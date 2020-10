Siste oppgjer om «å tisse» i Bertheussen-saka

innenriks

Med referanse til kjende norske forfattarar som Jens Bjørneboe, Johan Borgen, Ketil Bjørnstad og Edvard Hoem og mange fleire, dokumenterte advokat John Christian Elden onsdag morgon at norske mannlege forfattarar bruker ordet «tisse».

Den noko pussige oppramsingen kom som eit svar på at språkleg sakkunnig og professor emeritus Sylfest Lomheim fredag meinte at bruken av det same ordet i eitt av trussel- eller tilståingsbreva i saka var meir forenleg med at brevet var skrive av ei kvinne og ikkje ein mann. Påtalemakta meiner det er Laila Anita Bertheussen som har skrive breva, men ho nektar for å stå bak.

Fråsegna vakte ein debatt òg utanfor rettssalen, og måndag måtte Lomheim forsvare standpunktet sitt i ein debatt mot forfattar og språkforskar Helene Uri.

– 152 mannlege forfattarar bruker ordet tisse i tekstane sine, sa Elden og viste til ei undersøking frå Universitetet i Bergen.

Diskusjonen om uttrykket var den aller siste delen av bevisføringa i straffesaka mot Laila Anita Bertheussen før aktor Marit Formo starta på avslutningsprosedyren sin onsdag.

Bertheussen sjølv kom til retten med eit stoffnett med ein karikatur over Edvard Munchs «Skrik»-ansikt og med teksten «Skyldig i å ha tisset» og underteksten «Pisspreik si nu æ».

