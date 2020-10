Nybø opnar for meir krisehjelp til reiselivet i 2021

innenriks

I den munnlege spørjetimen i Stortinget onsdag viste Nybø til at regjeringa denne veka har fått på plass to nye og meir spissa kriseordningar for reiselivet som skal gjelde ut året.

Desse har ei samla ramme på 1,4 milliardar kroner.

Dei nye ordningane gjer at regjeringa har moglegheit til å halde fram med krisehjelp i 2021 viss det er behov for det, påpeika næringsministeren.

– Men då kjem vi tilbake til det, sa ho.

– No har vi ei ordning på plass. Vi har vorte samde med partane om korleis ho skal innrettast. Så må regjeringa komme tilbake igjen til Stortinget med eventuelle behov som er i 2021, utdjupa ho seinare i spørjetimen.

Det var Senterpartiets Geir Pollestad som utfordra statsråden på ordningane for reiselivet. Ifølgje han er uvissa om kva som skal skje i 2021, noko av kjernen i problemet.

Reiselivet treng langsiktige vilkår, poengterte Pollestad, som samtidig stilte spørsmål ved ønsket til regjeringa om å setje reiselivsmomsen opp igjen frå 6 til 12 prosent frå nyttår.

– Regjeringa ser ut til å ha eit engasjement for reiselivsnæringa som går ut på nyttårsaftan, sa han.

