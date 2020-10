Noreg og Storbritannia tyr til nødløysing

innenriks

Noreg og Storbritannia har vorte samde om at det skal inngåast ein mellombels vareavtale som skal gjelde frå 1. januar til ein ny frihandelsavtale tek til å gjelde, skriv Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding.

Det var Nationen som melde om nyheita først.

Den mellombelse avtalen skal mellom anna sikre at Noreg og Storbritannia unngår toll på industrivarer. Det er no tett dialog om justeringar i avtalen, ifølgje næringsminister Iselin Nybø (V).

– Det er likevel viktig at næringslivet er klar over at dette er ein avgrensa avtale, både når det gjeld omfang og kor lenge han varer, seier ho.

Håpar på kort overgangsperiode

Det nye avtaleverket må på plass fordi Storbritannia har forlate EU og derfor treng nye rammer for handelen med Noreg.

Dagens overgangsordningar etter brexit går ut til nyttår.

Håpet til den norske sida er at ein fullverdig frihandelsavtale med Storbritannia skal kunne ta til å gjelde berre nokre månader seinare, slik at overgangsavtalen som no blir inngått, blir kortvarig.

– Dette er viktig for å sørgje for at varehandelen mellom oss og Storbritannia kan halde fram frå 1. januar på same vilkår som i dag. Med dette tek vi vare på interessene våre med ei «bruløysing» medan vi forhandlar vidare med fullt tempo for å få ein frihandelsavtale på plass så raskt som mogleg, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Forsikringspolise

Overgangsavtalen vil byggje på ein «no deal»-avtale som Noreg og Storbritannia har hatt liggjande i skuffa sidan mars 2019. Avtalen vart forhandla fram som ein forsikringspolise i tilfelle Storbritannia skulle krasje ut av EU utan semje om dei overgangsordningane som no er på plass, og som gjeld ut året.

Det blir òg vurdert avgrensa løysingar for tenestehandel og investeringar, to område som ikkje vil bli dekt av overgangsavtalen for varer.

Men sjølv om forhandlingane om ein full frihandelsavtale held fram med full styrke, står att mykje arbeid før denne kan tre i kraft.

Noreg og Storbritannia erkjenner derfor at det ikkje er realistisk å ferdigstille frihandelsavtalen i tide til at den kan ta til å gjelde frå 1. januar 2021.