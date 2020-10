Noreg er samd med Storbritannia om ein overgangsavtale

innenriks

Ifølgje Nationen skal den mellombelse avtalen bidra til at Noreg unngår ny toll på industrivarer når overgangsperioden går ut ved midnatt 31. desember og Storbritannia forlèt den indre marknaden i EU.

– Dette er viktig for å sørgje for at varehandelen mellom oss og Storbritannia kan halde fram frå 1. januar på same vilkår som i dag. Med dette tek vi vare på interessene våre med ein «bruløysing» medan vi forhandlar vidare med fullt tempo for å få ein frihandelsavtale på plass så raskt som mogleg, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).