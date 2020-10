Ni nye smitta i Trondheim

innenriks

Trondheim kommune opplyser at ni personar tysdag 20. oktober testa positivt for covid-19. Eit barn under ti år som går på Sørborgen barneskule er blant dei smitta. Alle elevar på tredje trinn ved skulen er i karantene. Barn i fleire barnehagar i Klæbu er òg pålagde karantene.

To av dei nye tilfella har førebels ukjend smittekjelde. Resten av dei smitta har samband til kjende smittetilfelle. Det gjeld utbrot i Hammerfest, på utestaden Lille London og ved ein skule i Klæbu.

Dei ni nye smitta har alle ein mild sjukdomsgang.

(©NPK)