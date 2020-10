Høie svarte kritikarane av Noregs korona-strategi

innenriks

– Å sleppe viruset laus og samtidig verne risikogruppene ville vore veldig krevjande og påført mange menneske ei stor belasting, seier Høie til dei som stiller spørsmål ved om strategien som Noreg har valt, er den riktige.

– Risikoen for at vi ikkje ville lykkast ville vore for stor.

Det var under pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag at helseministeren gav svar til dei som lurer på kvifor vi ikkje kan la folk flest bli smitta, og berre verne dei som er i risikogruppa.

– Når vi snakkar om risikogruppa, er det mange som tenkjer på dei eldste og dei mest skrøpelege på sjukeheimane. Det stemmer at dei eldste er blant dei mest utsette. I vår innførte vi besøksstans på sjukeheim og sjukehus for å hindre spreiing av smitte. Pasientar og pårørande opplevde dette som ei stor belasting, kanskje endå større enn det vi kunne førestille oss. Å gjere dette igjen, over heile landet og over tid, vil igjen gjere livet tungt for dei mest sårbare blant oss, sa Høie.

Men helseministeren påpeika at det er langt fleire enn dei eldste som risikerer å bli alvorleg sjuke.

Stor belasting

– Opp mot 1,6 millionar menneske kan vere i risikogruppa. Dette er menneske med kroniske sjukdommar som diabetes og lungesjukdommar, det er menneske med hjarte- og karsjukdommar, det er menneske som har eller har hatt sjukdommar som kreft. Å isolere alle desse menneska mot smitte vil vere svært inngripande. Det vil innebere at unge menneske med kroniske sjukdommar ikkje kan gå på skulen. Det vil bety at menneske med hjarte- og karsjukdommar ikkje kan gå på jobb, og det vil innebere at mange menneske over 65 år må isolere seg frå omverda.

– Skulle vi lykkast med å verne dei som er mest utsett, måtte vi òg verne helsepersonell og dei som jobbar med dei. Vi kunne ikkje risikere at dei som behandlar og pleier dei mest sårbare blant oss førte med seg smitten inn på sjukehusa, sjukeheimane eller legekontora. Å sleppe viruset laus og samtidig verne risikogruppene ville vore veldig krevjande og påført mange menneske ei stor belastning.

– Risikoen for at vi ikkje lykkast ville vore for stor, sa Høie.

– Situasjonen er framleis krevjande

Han la til at 1 av 10 av oss jobbar i helsetenesta.

– Viss vi ikkje held kontroll på smitten, kjem den raskt inn på sjukehusa, sjukeheimane og helsestasjonane våre. Fordi alle som jobbar der, har også familie, venner og eit liv som skal levast ved sida av jobben. Når dei blir smitta, eller kjem i karantene, må dei halde seg heime.

– I månadsskiftet mars/april hadde over 7.000 tilsette i Helse sør-aust fråvær på grunn av korona. Når fagfolk må halde seg heime, må avdelingar stengjast og operasjonar blir utsette. Mange blir engstelege for å oppsøkje helsehjelp. Vi veit korleis dette er, fordi vi opplevde det i mars/april. Det same skjer ved lokale utbrot no, i Bergen, Oslo, Tromsø og ikkje minst i Hammerfest. Situasjonen er framleis krevjande i Hammerfest, sa Høie.

