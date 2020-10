Frp, Ap, Sp og SV vil be Høgsterett vurdere EUs fjerde jernbanepakke

innenriks

NTB får stadfesta at også Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV støttar tilnærminga.

– Vi vil no be Høgsterett greie kor mykje ut makt denne pakken flyttar til EU. Når det no er reist ein debatt rundt dette, ønskjer vi å bruke moglegheita i paragraf 83 i Grunnlova til å be Høgsterett om dette, seier transportpolitisk talsmann Bård Hoksrud i Frp.

Han understrekar likevel at Frp er for konkurranse på jernbanen.

Fjerde jernbanepakke er ei stor jernbanereform som vart vedteken i EU i 2016. Ho inneber mellom anna skjerpa krav om konkurranseutsetjing av togtilbodet. Samtidig vil reforma føre til at styresmakt blir overført direkte til EUs jernbanebyrå ERA og EU-domstolen.

Noreg er ikkje med i EU og får derfor ikkje stemmerett i byrået. Stortinget skal no ta stilling til om jernbanereforma skal innlemmast i EØS eller ikkje.

– Vi er positive til eit felles europeisk regelverk for innkjøp og godkjenning av materiell. Det vil gjere det rimelegare og enklare å sikre god konkurranse, også over landegrensene, seier Hoksrud.

– Men for Frp er det avgjerande at vi i Noreg har det siste ordet, både når det gjeld tryggleiken og aktiviteten elles på jernbaneskjenene våre, seier han.

