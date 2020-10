Ekstra flyge inn pasienttransport i Nord-Noreg

innenriks

– Når Hammerfest ikkje lenger kan ta imot pasientane, får det konsekvensar for Kirkenes som har eit mykje mindre sjukehus, og Universitetssjukehuset i Nord-Noreg (UNN) som er mykje lengre unna, seier leiar Paul Olav Røsbø i Finnmark legeforeining til NRK.

Han seier at ein må prioritere dei mest sjuke og fordele ressursane på best mogleg måte, men det blir straks meir vanskeleg om det er transport av ein covid-pasient. Pasientar som normalt skal til lokalsjukehus i Hammerfest må no transporterast til andre sjukehus, og situasjonen i Hammerfest rammar òg heile Troms og Finnmark.

Onsdag opplyste ordførar Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest at totalt 25 personar er stadfesta smitta og at 170 personar er i karantene i kommunen.

