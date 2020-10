Auka bruk av sterke opioid i Noreg

innenriks

Det viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.

Talet på pasientar som fekk opioid på blå resept auka frå 5.568 til 17.383 frå 2008 til 2018.

Av dei som starta med opioid på blå resept i 2009, heldt nesten halvparten fram med behandlinga i ni år. Fleire fekk òg høgare dosar enn det som blir tillate.

– Det er uvisst kor god effekt langvarig behandling med opioid har på smertelindring. Samtidig veit vi at langvarig opioidbruk kan gi auka risiko for mellom anna avhengnad, fallskadar og nedsett kognitiv funksjon. Derfor er det urovekkande at så mange blir langtidsbrukarar av opioid, seier forskar Svetlana Skurtveit ved Folkehelseinstituttet.

I USA er det ein opioidepidemi. Stor bruk av dei sterke smertestillande medisinane har ført til at ein stor del av befolkninga har vorte opiatavhengige, med dei tragiske konsekvensane misbruk, overdosar og dødsfall.

Misbruk av opioid blir knytt til over 470.000 dødsfall i USA sidan tusenårsskiftet.

