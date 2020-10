innenriks

Båten kom inn til Tromsø ved 6-tida måndag morgon etter å ha drive fiske i Barentshavet. Tolv om bord hadde koronasymptom. Måndag kveld stadfesta kommunikasjonssjef Pål Jakobsen i Tromsø kommune at 13 av dei 14 om bord hadde testa negativt på covid-19.

Onsdag skriv NRK at alle om bord no er friskmelde, og at båten reiser frå Tromsø i 22-tida onsdag.

(©NPK)