169 nye koronasmitta registrert siste døgn

Det er 23 fleire enn dagen før og 15 fleire enn til same tid førre veke.

Den siste veka er det totalt meldt om 819 nye koronatilfelle i Noreg, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS). Til saman er vel 1,5 millionar personar no vorte testa for koronavirus i Noreg.

I alt var 29 koronapasientar innlagde på sjukehus tysdag, som er éin meir enn dagen før.

FHI har registrert 278 koronarelaterte dødsfall her i landet sidan mars. Den største gruppa døde er i alderen 80 til 89 år, og 52 prosent av dei døde er menn. FHI understrekar at det ikkje alltid er mogleg å slå fast om dei koronasmitta har døydd av eller med covid-19.

