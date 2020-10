«Firerbanden» vil sende jernbanereforma til Høgsterett

innenriks

Stortingsgruppene til både Framstegspartiet og Arbeidarpartiet heldt onsdag møte der dei bestemde seg for å slutte seg til SVs forslag.

Samtidig får NTB stadfesta at også Senterpartiet støttar initiativet.

– Vi støttar alle forslag som kan bidra til å opplyse saka, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad.

Det viser at kampen faktisk nyttar, jublar SVs partileiar Audun Lysbakken.

– Denne saka kan vinnast, norsk jernbane skal høyre til det norske folket. Vi er glade for at resten av opposisjonen er samde med oss om det, seier han.

Paragraf 83

Ideen er å ta i bruk paragraf 83 i Grunnlova, som seier at Stortinget kan hente inn analysar frå Høgsterett om juridiske emne.

Det vil vere første gongen sidan 1945 at Stortinget gjer dette. Den gongen vart Høgsterett beden om å vurdere kor raskt det nyvalde Stortinget kunne tre saman.

Bakteppet for initiativet denne gongen er ei bekymring hos fleire av partia på Stortinget for at fjerde jernbanepakke kan føre til at Noreg overfører myndigheit til EU på ein grunnlovsstridig måte.

Stortinget skal i utgangspunktet ta stilling til EU-pakken i midten av november.

– Vi vil no be Høgsterett greie ut kor mykje makt denne pakken flyttar til EU. Når det no er reist ein debatt rundt dette, ønskjer vi å bruke moglegheita i paragraf 83 i Grunnlova til å be Høgsterett om dette, seier transportpolitisk talsmann Bård Hoksrud i Frp.

Han understrekar likevel at Frp er for sjølve kjernen i pakken – nemleg meir konkurranse på jernbanen.

Politisk betent

I EU vart den fjerde jernbanepakken vedteke allereie i 2016. Det Stortinget skal avgjere no, er om reforma skal innlemmast i EØS-avtalen eller ikkje.

EU-pakken inneber mellom anna skjerpa krav om konkurranseutsetjing av togtilbodet, noko som har gjort pakken sterkt betent på venstresida i Noreg.

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Raudt har alle signalisert at dei vil seie nei.

– Vi er mot innhaldet i pakken. Det avklarte vi allereie i 2018, seier Arbeidarpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli.

Utfordrar topilarstrukturen

Ein viktig del av bakteppet er at reforma òg utfordrar den såkalla topilarstrukturen i EØS-avtalen.

Topilarstrukturen går ut på at Efta-landa Noreg, Island og Liechtenstein skal ha sitt eige kontrollsystem gjennom Eftas overvakingsorgan Esa i Brussel og Efta-domstolen i Luxembourg.

Men i den fjerde jernbanepakken har ein gått bort frå denne modellen. I staden blir det opp lagt til at EUs jernbanebyrå ERA skal få myndigheit til å ta avgjerder direkte mot aktørar i Noreg. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.

Dermed blir overført makt til eit byrå der Noreg ikkje har stemmerett, og ein domstol der Noreg ikkje har dommarar.

Splitta om konkurranse

Det er dette bakteppet som no får opposisjonen til å trekkje inn Grunnlova og Høgsterett.

Når det gjeld konkurranseutsetjinga, derimot, står Frp og dei raudgrøne framleis på kvar si side.

– Vi er positive til eit felles europeisk regelverk for innkjøp og godkjenning av materiell. Det vil gjere det rimelegare og enklare å sikre god konkurranse, også over landegrensene, seier Hoksrud.

– Men for Frp er det avgjerande at vi i Noreg har det siste ordet, både når det gjeld tryggleiken og aktiviteten forresten på jernbaneskjenene våre, forklarer han.

