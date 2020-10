Tre personar sikta for drap i Kristiansand

innenriks

– Etterforskinga har ført til at tre personar er arresterte. Éin vart arrestert i går, og to vart arresterte i dag. Alle tre er sikta for drap eller medverknad til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt på ein pressekonferanse i Kristiansand tysdag ettermiddag.

Dei tre arresterte er i 30-, 40- og 50-åra. Dei er alle kjende for politiet frå tidlegare i varierande grad, og to er domfelte tidlegare.

Dei sikta blir framstilte for varetektsfengsling onsdag eller torsdag. Som forsvararar har dei fått utnemnt advokatane Torleiv Drangsland, Nils Anders Grønås og Knut Henning Larsen.

Ikkje straffskuld

– Sikta erkjenner ikkje straffskuld, og stiller seg uforståande til siktinga, seier Drangsland til Fædrelandsvennen.

Mannen i 50-åra har endå ikkje ønskt å forklare seg til politiet om forholdet sitt til Dan Eivind Lid.

– Han har ikkje ønskt å gå inn på det. Han har berre vore i eit kort, innleiande avhøyr og vil ikkje seie meir før han får vite meir om saka, seier Drangsland.

Forsvarer Knut Henning Larsen ønskjer ikkje å kommentere saka overfor NTB.

– Eg har ingen kommentar. Eg har endå ikkje fått sett på dokumenta, seier han.

NTB har ikkje lykkast å komme i kontakt med forsvarar Nils Anders Grønås.

Ikkje politisk

Dan Eivind Lid, som var aktiv i den islamfiendtlege organisasjonen Sian, vart funnen død i leilegheita si i Kristiansand i 13-tida laurdag 3. oktober. Etter å ha fått den førebelse obduksjonsrapporten, sa politiet to dagar seinare at dei meinte Lid vart drepen.

– Det er for tidleg å seie noko om motivet, men det er ikkje noko i etterforskinga til no som tyder på at handlinga var politisk motivert, sa Formo.

Han sa òg at dei ikkje er ferdige med å avhøyre dei sikta og at det òg står att fleire vitneavhøyr. Politiet vil derfor ikkje gå ut med detaljerte opplysningar om det dei har komme fram til gjennom etterforskinga.

Opplysningar om bil

Torsdag førre veke gjekk politiet ut og sa at dei ønskte å komme i kontakt med føraren og eventuelle passasjerar i ein bil som køyrde på Suldalsveien, ikkje langt frå Lids leilegheit, i 5-tida om morgonen laurdag 3. oktober.

Ein venn av avdøde har fortalt til Fædrelandsvennen at 48-åringen natta før han vart funnen død skulle møte ein person som ville kjøpe ei hagle av han.

– Han skulle selje ei avsaga hagle natt til laurdag. Han fortalde meg fredag at nokon skulle komme og hente den natta til laurdag, sa vennen.

Frå andre kjelder er avisa kjend med at Lid nyleg hadde gitt til kjenne at han hadde ei avsaga hagle.