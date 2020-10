Opposisjonen skuffa over ny kompensasjonsordning

innenriks

– Når regjeringa ikkje vil hjelpe reiselivet før neste år, er det som å sende ungen sin ut i vinterkulda og seie at jakka får du i januar, seier reiselivspolitisk talsperson Åsunn Lyngedal (Ap) i ei pressemelding.

– Mange kan no miste jobbane sine, og bedrifter kan gå konkurs, fordi hjelpa kjem altfor seint og ikkje blir tilgjengeleg før neste år. Dette er ei urettferdig behandling av ei viktig næring for framtida, seier ho.

Også Senterpartiet er skuffa over kompensasjonsordninga. Dei meiner pakka er for kortsiktige.

– Det verkar som om hyppige pressekonferansar er viktigare for regjeringa enn å gi langsiktigheit for næringa, skriv Geir Pollestad i ei fråsegn.

– Det er håplaust at det no berre kjem ei løysing ut året. Det burde no vore sagt at ordninga skal gjelde ut 2021, halde Pollestad fram.

