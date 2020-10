Ny rekord i misleghaldne forbrukslån

innenriks

I dag er nordmenn oppførte med betalingsmerknader for 64 milliardar kroner i usikra gjeld, viser bransjetal E24 har fått frå Kreditorforeningen. No blir det åtvara on ny bølgje med gjeldsoffer i Noreg.

Den misleghaldne forbruksgjelda har auka med sju milliardar kroner etter at regjeringa innførte gjeldsregisteret sommaren 2019, ifølgje tal frå Bisnode. Auken kjem ikkje trass i gjeldsregisteret, men som ein direkte konsekvens av det, meiner administrerande direktør Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen.

– Vi har gått på kunstig stimuli i mange år, der skyldnarar har teke opp nye lån for å betene sine gamle. Men no blir denne gjeldsspiralen stengd, seier Grønnesby til E24.

– Vi ser no ein sterk auke i lån som blir misleghaldne. Og det meiner eg kjem av gjeldsregisteret, som gjer at folk ikkje lengre greier å refinansiere gjelda si. Det vil jo fort bli oppdaga nokon som har fire–fem kredittkort frå før, poengterer Grønnesby.

(©NPK)